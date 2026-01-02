İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycan propilenin istehsalını 10 % artırıb

    Sənaye
    • 02 yanvar, 2026
    • 15:49
    Azərbaycan propilenin istehsalını 10 % artırıb

    2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 131,6 min ton propilen istehsal edilib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 % çoxdur.

    Ötən il dekabr ayının 1-nə, ölkədə 1,1 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.

    2024-cü ildə Azərbaycanda 121,4 min ton propilen istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 20,7 % azdır.

    Dövlət Statistika Komitəsi propilen

    Son xəbərlər

    15:59

    Zelenski Budanova Prezident Ofisinə başçılıq etməyi təklif edib

    Digər ölkələr
    15:52

    Ərdoğan və Tramp arasında telefon danışığı olacaq

    Region
    15:49

    Azərbaycan propilenin istehsalını 10 % artırıb

    Sənaye
    15:41

    Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinin həbsi daha 6 ay uzadılıb

    Digər ölkələr
    15:31

    İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Nizami Gəncəvi Mərkəzinin həmsədrinə başsağlığı veriblər

    Xarici siyasət
    15:28

    Ötən gün ölkədə 5 odlu silah aşkarlanıb

    Hadisə
    15:15
    Rəy

    İranda etiraz dalğası - iqtisadi narazılıqdan sosial gərginliyə - ŞƏRH

    Analitika
    15:09
    Foto
    Video

    Cəlilabadın dağlıq kəndlərinə qar yağıb

    Ekologiya
    15:06

    "Beşiktaş" iki legioneri ilə yollarını ayırmaq istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti