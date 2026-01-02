Azərbaycan propilenin istehsalını 10 % artırıb
- 02 yanvar, 2026
- 15:49
2025-ci ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 131,6 min ton propilen istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10 % çoxdur.
Ötən il dekabr ayının 1-nə, ölkədə 1,1 min ton hazır məhsul ehtiyatı olub.
2024-cü ildə Azərbaycanda 121,4 min ton propilen istehsal edilib ki, bu da 2023-cü illə müqayisədə 20,7 % azdır.
