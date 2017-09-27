Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ На проведенных в еврокубках домашних матчах клуб "Карабах" забил 50-й гол.

Как сообщает Report, это произошло на встрече с итальянским "Рома" в рамках II тура группового раунда Лиги чемпионов.

Мяч забил футболист "Карабаха" Педро Энрике. На 28-й минуте матча бразильский полузащитник забил гол и счет стал 1:2.

Этот гол также попал в историю как первый гол, забитый азербайджанской командой в групповом раунде ЛЧ.

Отметим, что встреча с "Рома" является 43 домашним матчем "Карабаха" в еврокубках.