На матч "Карабах" - "Айнтрахт" продано более 26 тыс. билетов
Футбол
- 21 января, 2026
- 13:19
Обнародовано число проданных билетов на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским клубом "Карабах" и немецким "Айнтрахтом" в Баку.
Как сообщили Report в пресс-службе "Карабаха", на данный момент продано 26 500 билетов.
Отметим, что матч пройдет сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
