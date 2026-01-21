Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    На матч "Карабах" - "Айнтрахт" продано более 26 тыс. билетов

    Футбол
    • 21 января, 2026
    • 13:19
    На матч Карабах - Айнтрахт продано более 26 тыс. билетов

    Обнародовано число проданных билетов на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским клубом "Карабах" и немецким "Айнтрахтом" в Баку.

    Как сообщили Report в пресс-службе "Карабаха", на данный момент продано 26 500 билетов.

    Отметим, что матч пройдет сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    ФК "Карабах" ФК "Айнтрахт" матч "Карабах" - "Айнтрахт" билеты футбол Лиги чемпионов УЕФА
    "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununa 26 mindən çox bilet satılıb

    Последние новости

    13:33

    Трамп надеется на сотрудничество с Ильхамом Алиевым в стремлении достичь прочного глобального мира

    Внешняя политика
    13:32

    МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

    Энергетика
    13:32

    Послы Словакии и Кыргызстана в Баку обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    13:30

    ММ ратифицирует соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Иорданией

    Милли Меджлис
    13:28

    Натиг Мамедли: В Азербайджане сформирован механизм борьбы с дезинформацией

    Внутренняя политика
    13:22

    Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию о безопасности труда

    Милли Меджлис
    13:21

    В Баку начался суд над пластическим хирургом и анестезиологом

    Происшествия
    13:20

    МЭА повысило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году до 2,5 млн баррелей

    Энергетика
    13:19

    На матч "Карабах" - "Айнтрахт" продано более 26 тыс. билетов

    Футбол
    Лента новостей