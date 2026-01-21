На матч "Карабах" - "Айнтрахт" продано более 26 тыс. билетов

Обнародовано число проданных билетов на матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским клубом "Карабах" и немецким "Айнтрахтом" в Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе "Карабаха", на данный момент продано 26 500 билетов.

Отметим, что матч пройдет сегодня в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.