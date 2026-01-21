"Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununa 26 mindən çox bilet satılıb
Futbol
- 21 yanvar, 2026
- 12:04
Bakıda "Qarabağ" və Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununa indiyədək satılmış biletlərin sayı bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan çempionundan məlumat verilib.
Qarşılaşma üçün hələlik 26500 bilet satılıb.
Qeyd edək ki, görüş bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.
