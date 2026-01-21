İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununa 26 mindən çox bilet satılıb

    Futbol
    • 21 yanvar, 2026
    • 12:04
    Qarabağ - Ayntraxt oyununa 26 mindən çox bilet satılıb

    Bakıda "Qarabağ" və Almaniyanın "Ayntraxt" (Frankfurt) komandaları arasında keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununa indiyədək satılmış biletlərin sayı bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan çempionundan məlumat verilib.

    Qarşılaşma üçün hələlik 26500 bilet satılıb.

    Qeyd edək ki, görüş bu gün Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 21:45-də start götürəcək.

    "Qarabağ" klubu "Ayntraxt" UEFA Çempionlar Liqası Tofiq Bəhramov stadionu

    Son xəbərlər

    12:50

    Türkiyəli məşqçi Rusiya komandasından ayrılıb

    Futbol
    12:50

    Donald Tramp İlham Əliyevə: Dayanıqlı sülh üçün Sizinlə əməkdaşlıq etməyi səbirsizliklə gözləyirəm

    Xarici siyasət
    12:45

    Sabah hava yağmursuz olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:42

    Azərbaycan millisinin futzalçısı: "Yeni ildəki ilk oyunları qələbə ilə başa vurmaq istəyirik"

    Futbol
    12:40

    Sorğu: Qazaxıstanlıların 80 %-dən çoxu Tokayevə etimad göstərir

    Region
    12:40

    İlham Əliyev: Azərbaycan Sülh Şurasına qoşularaq, onun nəcib missiyasını paylaşacaq

    Xarici siyasət
    12:40

    Azərbaycanda ötən il meyvə şirəsi istehsalı 3 %-dən çox artıb

    Biznes
    12:37

    ABŞ və Azərbaycan Prezidentləri bir-birilərinə Sülh Şurası ilə bağlı məktub ünvanlayıblar

    Xarici siyasət
    12:35
    Foto
    Video

    Dərnəgüldə obyekt yanır, polis əraziyə cəlb olunub - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti