МЮ выложил видеоролик с Роналду: Он дома

"Манчестер Юнайтед" в "Твиттере" выложил новое видео, на котором Криштиану Роналду вновь выходит на "Олд Траффорд" в футболке клуба.

"Манчестер Юнайтед" в "Твиттере " выложил новое видео, на котором Криштиану Роналду вновь выходит на "Олд Траффорд" в футболке клуба.

"Он дома", - подписали пост манкунианцы.

Как передает Report, ранее МЮ поместил изображение португальского форварда Криштиану Роналду на фасаде стадиона "Олд Траффорд". Для того чтобы вместить портрет 36-летнего форварда, пришлось уменьшить изображение полузащитника Бруну Фернандеша.

Роналду стал игроком МЮ 27 августа, перейдя из туринского "Ювентуса". Криштиану уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру. За "Ювентус" нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский "Реал".