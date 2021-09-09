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МЮ выложил видеоролик с Роналду: Он дома

МЮ выложил видеоролик с Роналду: Он дома "Манчестер Юнайтед" в "Твиттере" выложил новое видео, на котором Криштиану Роналду вновь выходит на "Олд Траффорд" в футболке клуба.
Футбол
9 сентября 2021 г. 21:37
МЮ выложил видеоролик с Роналду: Он дома

"Манчестер Юнайтед" в "Твиттере" выложил новое видео, на котором Криштиану Роналду вновь выходит на "Олд Траффорд" в футболке клуба.

"Он дома", - подписали пост манкунианцы.

Как передает Report, ранее МЮ поместил изображение португальского форварда Криштиану Роналду на фасаде стадиона "Олд Траффорд". Для того чтобы вместить портрет 36-летнего форварда, пришлось уменьшить изображение полузащитника Бруну Фернандеша.

Роналду стал игроком МЮ 27 августа, перейдя из туринского "Ювентуса". Криштиану уже выступал за "Манчестер Юнайтед" в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского "Спортинга", в котором начинал карьеру. За "Ювентус" нападающий выступал с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский "Реал".

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Версия на азербайджанском языке Видео"Mançester Yunayted"dən Ronaldu ilə bağlı paylaşım: "O, evindədir"

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