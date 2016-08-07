​Моуринью подтвердил переход Поля Погба из "Ювентуса" в МЮ

Баку. 7 Августа. REPORT.AZ/ Наставник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подтвердил трансфер полузащитника Поля Погба из итальянского "Ювентуса".

Как передает Report, слова тренера приводятся на странице "Манчестер Юнайтед" в социальной сети Twitter.

"Это удивительно, что такой хороший футболист стал частью нашей команды, наконец мы его заполучили", - гласит запись.

Официальной информации о подписании контракта еще не появилось. Детали будущей сделки также не уточняются.