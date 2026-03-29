    • 29 марта, 2026
    • 16:19
    Мирча Луческу госпитализирован из-за ухудшения здоровья после тренировки

    Главный тренер сборной Румынии по футболу Мирча Луческу госпитализирован после ухудшения состояния здоровья.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Румынии.

    "В данный момент состояние тренера стабильное. Однако, в соответствии с действующими медицинскими протоколами и для исключения любых рисков, Мирча Луческу был доставлен в больницу в столице для тщательного обследования и специализированного наблюдения", - говорится в сообщении.

    Португальская газета A Bola отмечает, что 80-летний Луческу потерял сознание во время технического совещания перед заключительной тренировкой в преддверии товарищеского матча против команды Словакии, который пройдет 31 марта. По информации издания, у специалиста мог случиться сердечный приступ.

    Səhhəti pisləşən Mirça Luçesku xəstəxanaya yerləşdirilib

