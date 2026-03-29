Səhhəti pisləşən Mirça Luçesku xəstəxanaya yerləşdirilib
Futbol
- 29 mart, 2026
- 16:42
Rumıniya millisinin baş məşqçisi Mirça Luçesku səhhəti pisləşdikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rumıniya Futbol Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Hazırda məşqçinin vəziyyəti stabildir. Lakin mövcud tibbi protokollara uyğun olaraq və hər hansı riskləri istisna etmək üçün Mirça Luçesku hərtərəfli müayinə və ixtisaslaşdırılmış nəzarət üçün paytaxtdakı xəstəxanaya çatdırılıb", - məlumatda bildirilib.
Portuqaliyanın "A Bola" qəzeti qeyd edib ki, 80 yaşlı Luçesku martın 31-də Slovakiya komandasına qarşı keçiriləcək yoldaşlıq oyunu ərəfəsində son məşqdən əvvəlki texniki müşavirə zamanı huşunu itirib. Nəşrin məlumatına görə, mütəxəssis ürəktutması keçirmiş ola bilər.
