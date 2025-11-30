Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Месси побил рекорд Пушкаша по количеству результативных передач

    Футбол
    • 30 ноября, 2025
    • 10:13
    Футболист американского "Интер Майами" Лионель Месси установил новый рекорд.

    Как сообщает Report, 38-летний нападающий отметился результативным ассистом в полуфинальном матче Кубка MLS, в котором команда одержала победу над "Нью-Йорк Сити" (5:1).

    Таким образом, на его счету стало 405 результативных передач за карьеру. Он побил рекорд легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша.

    В нынешнем сезоне Лионель Месси принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и 22 результативные передачи.

    Лионель Месси ассисты рекорд
    Messi məhsuldar ötürmə sayında yeni rekorda imza atıb
