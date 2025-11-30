Месси побил рекорд Пушкаша по количеству результативных передач
Футбол
- 30 ноября, 2025
- 10:13
Футболист американского "Интер Майами" Лионель Месси установил новый рекорд.
Как сообщает Report, 38-летний нападающий отметился результативным ассистом в полуфинальном матче Кубка MLS, в котором команда одержала победу над "Нью-Йорк Сити" (5:1).
Таким образом, на его счету стало 405 результативных передач за карьеру. Он побил рекорд легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша.
В нынешнем сезоне Лионель Месси принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и 22 результативные передачи.
