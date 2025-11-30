Messi məhsuldar ötürmə sayında yeni rekorda imza atıb
Futbol
- 30 noyabr, 2025
- 10:00
ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunun futbolçusu Lionel Messi yeni rekorda imza atıb.
"Report"un məlumatına görə, 38 yaşlı hücumçu buna MLS Kubokunun yarımfinalında "Nyu-York Siti"ni məğlub etdikləri oyunda nail olub.
Görüşdə bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalan Messi karyerasındakı assistlərin sayını 405-ə çatdırıb.
Beləliklə, Argentinalı ulduz oyunçu əfsanəvi Ferents Puşkaşın rekordunu qırıb.
Qeyd edək ki, "İnter Mayami" "Nyu-York Siti"yə 5:1 hesabı ilə qalib gələrək finala vəsiqə qazanıb.
