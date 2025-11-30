İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Messi məhsuldar ötürmə sayında yeni rekorda imza atıb

    Futbol
    • 30 noyabr, 2025
    • 10:00
    Messi məhsuldar ötürmə sayında yeni rekorda imza atıb

    ABŞ-nin "İnter Mayami" klubunun futbolçusu Lionel Messi yeni rekorda imza atıb.

    "Report"un məlumatına görə, 38 yaşlı hücumçu buna MLS Kubokunun yarımfinalında "Nyu-York Siti"ni məğlub etdikləri oyunda nail olub.

    Görüşdə bir məhsuldar ötürmə ilə yadda qalan Messi karyerasındakı assistlərin sayını 405-ə çatdırıb.

    Beləliklə, Argentinalı ulduz oyunçu əfsanəvi Ferents Puşkaşın rekordunu qırıb.

    Qeyd edək ki, "İnter Mayami" "Nyu-York Siti"yə 5:1 hesabı ilə qalib gələrək finala vəsiqə qazanıb.

    Lionel Messi rekord assist Məhsuldar ötürmə
    Месси побил рекорд Пушкаша по количеству результативных передач

