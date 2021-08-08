О нас
Report Georgia
Аудио новости

Месси назвал ПСЖ возможным вариантом для продолжения карьеры

Месси назвал ПСЖ возможным вариантом для продолжения карьеры Аргентинский нападающий Лионель Месси назвал французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" возможным вариантом для продолжения дальнейшей карьеры.
Футбол
8 августа 2021 г. 14:57
Месси назвал ПСЖ возможным вариантом для продолжения карьеры

Аргентинский нападающий Лионель Месси назвал французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" возможным вариантом для продолжения дальнейшей карьеры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Я еще ничего не подписывал. ПСЖ - это один из вариантов. После официального заявления со мной связались многие клубы, - сказал Месси. - Я немного подавлен, я не знаю, что сказать, я до сих пор не смирился с реальностью того, что покину этот клуб и полностью изменю свою жизнь".

Согласно информации газеты L'Equipe, Месси в воскресенье вылетит в Париж для прохождения медосмотра в ПСЖ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоLionel Messi "Barselona" ilə vida mərasimində ağlayıb

Другие новости из категории

ПСВ разгромил «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов
ПСВ разгромил «Аякс» в матче за Суперкубок Нидерландов
8 августа 2021 г. 02:56
Бавария намерена вернуть в команду Франка Рибери
"Бавария" намерена вернуть в команду Франка Рибери
7 августа 2021 г. 12:55
СМИ: Агуэро намерен покинуть Барселону после ухода Месси
СМИ: Агуэро намерен покинуть "Барселону" после ухода Месси
7 августа 2021 г. 10:39
Стал известен новый главный тренер сборной Украины
Стал известен новый главный тренер сборной Украины
7 августа 2021 г. 06:39
Неймар предложил Месси 10-й номер в ПСЖ
Неймар предложил Месси 10-й номер в ПСЖ
7 августа 2021 г. 03:44
Лионель Месси решил продолжить карьеру в ПСЖ
Лионель Месси решил продолжить карьеру в ПСЖ
6 августа 2021 г. 23:48
Лионель Месси ведет переговоры с ПСЖ
Лионель Месси ведет переговоры с ПСЖ
6 августа 2021 г. 09:50
Лига Европы: «Галатасарай» сыграл вничью с шотландским клубом
Лига Европы: «Галатасарай» сыграл вничью с шотландским клубом
6 августа 2021 г. 04:55
Футболист сборной Англии перешел в Манчестер Сити
Футболист сборной Англии перешел в "Манчестер Сити"
6 августа 2021 г. 01:17
Лига конференций: «Карабах» сыграл вничью с кипрским клубом
Лига конференций: «Карабах» сыграл вничью с кипрским клубом
5 августа 2021 г. 23:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi