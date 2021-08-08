Месси назвал ПСЖ возможным вариантом для продолжения карьеры
Месси назвал ПСЖ возможным вариантом для продолжения карьерыАргентинский нападающий Лионель Месси назвал французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" возможным вариантом для продолжения дальнейшей карьеры.
"Я еще ничего не подписывал. ПСЖ - это один из вариантов. После официального заявления со мной связались многие клубы, - сказал Месси. - Я немного подавлен, я не знаю, что сказать, я до сих пор не смирился с реальностью того, что покину этот клуб и полностью изменю свою жизнь".
Согласно информации газеты L'Equipe, Месси в воскресенье вылетит в Париж для прохождения медосмотра в ПСЖ.