Месси назвал ПСЖ возможным вариантом для продолжения карьеры

Аргентинский нападающий Лионель Месси назвал французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" возможным вариантом для продолжения дальнейшей карьеры.

Аргентинский нападающий Лионель Месси назвал французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" возможным вариантом для продолжения дальнейшей карьеры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

"Я еще ничего не подписывал. ПСЖ - это один из вариантов. После официального заявления со мной связались многие клубы, - сказал Месси. - Я немного подавлен, я не знаю, что сказать, я до сих пор не смирился с реальностью того, что покину этот клуб и полностью изменю свою жизнь".

Согласно информации газеты L'Equipe, Месси в воскресенье вылетит в Париж для прохождения медосмотра в ПСЖ.