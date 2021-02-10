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Месси ежегодно выплачивает около 70 млн евро налогов

Месси ежегодно выплачивает около 70 млн евро налогов Стал известен размер налогов, которые нападающий "Барселоны" Лионель Месси заплатил после подписания контракта с каталонским клубом в 2017 году.
Футбол
10 февраля 2021 г. 20:37
Месси ежегодно выплачивает около 70 млн евро налогов

Стал известен размер налогов, которые нападающий "Барселоны" Лионель Месси заплатил после подписания контракта с каталонским клубом в 2017 году.

Как передает Report со ссылкой на газету El Periodico, футболист заплатил минимум 370 млн евро налогов с 2017 года, при этом около 275 млн евро из них – это подоходные налоги.

Также Месси выплачивает налоги на имиджевые права (на них приходится около 15% от суммы налогов футболиста) и рекламные контракты.

Таким образом, каждый год футболист выплачивает около 70 млн евро налогов. Эта сумма варьируется каждый год.

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Версия на азербайджанском языке Messi hər il 70 milyon avro vergi ödəyir

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