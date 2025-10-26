Матч между "Реалом" и "Барселоной" завершился потасовкой Футбол

Зеленский: Украина получит дополнительные истребители Mirage Другие страны

Telegraph: Британия выступила за использование ядерного оружия вместе с ФРГ Другие страны

Видео Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор Другие

У побережья Тимора произошло землетрясение магнитудой 6,3 Другие

"Реал" обыграл "Барселону" в матче чемпионата Испании по футболу Другие

В Армении возбудили новое дело против мэра Гюмри за призыв к отказу от суверенитета В регионе

В Аргентине автобус упал с моста, есть погибшие и пострадавшие Другие страны