    Матч между "Реалом" и "Барселоной" завершился потасовкой

    Футбол
    • 26 октября, 2025
    • 23:23
    Матч между Реалом и Барселоной завершился потасовкой

    Футболисты "Реала" и "Барселоны" устроили потасовку после финального свистка матча 10-го тура чемпионата Испании.

    Как передает Report, встреча прошла в Мадриде. Игра завершилась победой "Реала" со счетом 2:1.

    Стычка произошла около скамеек запасных команд. Желтыми карточками были наказаны бразильский защитник "Реала" Эдер Милитао и запасной вратарь мадридской команды украинец Андрей Лунин.

