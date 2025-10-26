Матч между "Реалом" и "Барселоной" завершился потасовкой
Футбол
- 26 октября, 2025
- 23:23
Футболисты "Реала" и "Барселоны" устроили потасовку после финального свистка матча 10-го тура чемпионата Испании.
Как передает Report, встреча прошла в Мадриде. Игра завершилась победой "Реала" со счетом 2:1.
Стычка произошла около скамеек запасных команд. Желтыми карточками были наказаны бразильский защитник "Реала" Эдер Милитао и запасной вратарь мадридской команды украинец Андрей Лунин.
Матч между "Реалом" и "Барселоной" завершился потасовкой
