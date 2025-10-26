İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Real Madrid" - "Barselona" matçı dava ilə yekunlaşıb

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2025
    • 23:47
    Real Madrid - Barselona matçı dava ilə yekunlaşıb

    "La Liqa"nın X turunun final fitindən sonra "Real Madrid" və "Barselona"nın futbolçuları arasında dava düşüb.

    "Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Madriddə baş tutub.

    "Kral klubu" 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Mübahisə əvəzedicilərin oturacaqlarının yaxınlığında baş verib.

    "Real Madrid"in braziliyalı müdafiəçisi Eder Militao və klubun ehtiyat qapıçısı ukraynalı Andriy Lunin sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb.

    Futbol Dava
