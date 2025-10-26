"Real Madrid" - "Barselona" matçı dava ilə yekunlaşıb
Futbol
- 26 oktyabr, 2025
- 23:47
"La Liqa"nın X turunun final fitindən sonra "Real Madrid" və "Barselona"nın futbolçuları arasında dava düşüb.
"Report"un məlumatına görə, qarşılaşma Madriddə baş tutub.
"Kral klubu" 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Mübahisə əvəzedicilərin oturacaqlarının yaxınlığında baş verib.
"Real Madrid"in braziliyalı müdafiəçisi Eder Militao və klubun ehtiyat qapıçısı ukraynalı Andriy Lunin sarı vərəqə ilə cəzalandırılıb.
