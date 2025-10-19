Мануэль Нойер стал рекордсменом Бундеслиги по числу побед
Футбол
- 19 октября, 2025
- 16:21
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер установил новый рекорд в немецкой Бундеслиге.
Как сообщает Report, в матче VII тура мюнхенская команда одолела дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1.
Таким образом, Нойер провел свою 363-ю победную игру за всю карьеру в чемпионате Германии. Это достижение позволило ему обойти по этому показателю своего бывшего одноклубника Томаса Мюллера (362), ныне выступающего за канадский "Ванкувер Уайткэпс", и стать рекордсменом в истории Бундеслиги по количеству выигранных матчей.
На установление данного рекорда 39-летнему Нойеру потребовалось 530 матчей. Голкипер выступает за "Баварию" с сезона-2011/2012.
