    Футбол
    • 19 октября, 2025
    • 16:21
    Мануэль Нойер стал рекордсменом Бундеслиги по числу побед

    Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер установил новый рекорд в немецкой Бундеслиге.

    Как сообщает Report, в матче VII тура мюнхенская команда одолела дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:1.

    Таким образом, Нойер провел свою 363-ю победную игру за всю карьеру в чемпионате Германии. Это достижение позволило ему обойти по этому показателю своего бывшего одноклубника Томаса Мюллера (362), ныне выступающего за канадский "Ванкувер Уайткэпс", и стать рекордсменом в истории Бундеслиги по количеству выигранных матчей.

    На установление данного рекорда 39-летнему Нойеру потребовалось 530 матчей. Голкипер выступает за "Баварию" с сезона-2011/2012.

    Manuel Noyer Bundesliqada yeni rekorda imza atıb
    Bayern goalkeeper Manuel Neuer sets new Bundesliga record

    Лента новостей