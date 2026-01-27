Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 06:23
    В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

    Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у побережья Индонезии.

    Как передает Report, об этом распространил информацию Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    Согласно информации, эпицентр стихии находился на расстоянии 55 км к юго-западу от города Мадиун, где проживают 186 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 138 км.

    Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

