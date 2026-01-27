В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны
- 27 января, 2026
- 06:23
Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано у побережья Индонезии.
Как передает Report, об этом распространил информацию Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр стихии находился на расстоянии 55 км к юго-западу от города Мадиун, где проживают 186 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 138 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Последние новости
07:42
Brisbane Times: Два человека, получившие травмы при крушении самолета в Австралии, скончалисьДругие страны
07:17
С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулыНаука и образование
07:12
Житель села Мамедбейли: Я с радостью возвращаюсь в ЗангиланВнутренняя политика
07:09
Bloomberg: Индия и Канада готовятся расширить торговлю нефтью и газомДругие страны
06:33
Фото
В село Мамедбейли Зангиланского района отправлен очередной караван переселенцевВнутренняя политика
06:31
Бывшая вынужденная переселенка: мы возвращаемся на свои земли, на свою РодинуВнутренняя политика
06:23
В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7Другие страны
05:51
Национальное собрание Франции одобрило запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 летДругие страны
05:13