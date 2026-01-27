Национальное собрание Франции одобрило запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    • 27 января, 2026
    • 05:51
    Накануне Национальное собрание Франции поддержало законодательную инициативу о запрете доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет на фоне растущей обеспокоенности интернет-травлей и рисками для психического здоровья подростков.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    Законопроект предусматривает запрет для лиц младше 15 лет на использование социальных сетей, а также так называемых "функций социальных сетей", встроенных в более широкие онлайн-платформы. Документ отражает усиливающуюся общественную тревогу по поводу влияния цифровой среды на несовершеннолетних.

    Депутаты поддержали инициативу большинством голосов - 116 "за" при 23 "против". Далее законопроект будет рассмотрен в Сенате, после чего состоится его окончательное голосование в нижней палате парламента.

