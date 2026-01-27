В село Мамедбейли Зангиланского района отправлен очередной караван переселенцев

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается реализация программы "Великое возвращение" на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, в село Мамедбейли Зангиланского района переселяются семьи, которые ранее временно проживали в различных регионах республики - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Мамедбейли были переселены 20 семей - 103 человека.

Вернувшиеся в родные края жители выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную поддержку. Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую Армию, героических солдат и офицеров, а также почтили память шехидов, отдавших жизнь за освобождение наших земель.