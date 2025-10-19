İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Futbol
    • 19 oktyabr, 2025
    • 14:56
    Almaniyanın "Bavariya" klubunun qapıçısı Manuel Noyer Bundesliqada yeni rekorda imza atıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu uğura Bundesliqasının VII turunda "Borussiya"ya 2:1 hesabı ilə qalib gəldikləri matçda nail olub.

    Təcrübəli qolkiper ölkə çempionatında qazandığı 363-cü qələbə ilə sabiq komanda yoldaşı Tomas Müllerin (362) göstəricisini geridə qoyub.

    Beləliklə, 39 yaşlı Noyer Bundesliqa tarixində ən çox qələbə qazanan futbolçu adını qazanıb. Alman qapıçı karyerası ərzində "Bavariya"nın heyətində 571, "Şalke" klubunda isə 203 oyun keçirib.

