Бывшая вынужденная переселенка: мы возвращаемся на свои земли, на свою Родину
Внутренняя политика
- 27 января, 2026
- 06:31
Сегодня нашей радости нет предела - мы возвращаемся на свои земли, на свою Родину.
Как сообщает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка Махбуба Гасанова, вернувшаяся в село Мамедбейли Зангиланского района.
Отметив, что долгие годы жила жизнью вынужденной переселенки вместе с четырьмя детьми, Махбуба Гасанова подчеркнула, что уверена - теперь для них начинаются лучшие дни.
Бывшая вынужденная переселенка также выразила благодарность Верховному Главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву, почтила память шехидов и пожелала здоровья ветеранам:
"Да дарует Аллах нашему Президенту крепкое здоровье. Благодаря политике, проводимой под его руководством, сегодня мы возвращаемся в родной край. Мы безмерно счастливы".
Последние новости
07:42
Brisbane Times: Два человека, получившие травмы при крушении самолета в Австралии, скончалисьДругие страны
07:17
С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулыНаука и образование
07:12
Житель села Мамедбейли: Я с радостью возвращаюсь в ЗангиланВнутренняя политика
07:09
Bloomberg: Индия и Канада готовятся расширить торговлю нефтью и газомДругие страны
06:33
Фото
В село Мамедбейли Зангиланского района отправлен очередной караван переселенцевВнутренняя политика
06:31
Бывшая вынужденная переселенка: мы возвращаемся на свои земли, на свою РодинуВнутренняя политика
06:23
В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7Другие страны
05:51
Национальное собрание Франции одобрило запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 летДругие страны
05:13