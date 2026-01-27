Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Бывшая вынужденная переселенка: мы возвращаемся на свои земли, на свою Родину

    Внутренняя политика
    • 27 января, 2026
    • 06:31
    Бывшая вынужденная переселенка: мы возвращаемся на свои земли, на свою Родину

    Сегодня нашей радости нет предела - мы возвращаемся на свои земли, на свою Родину.

    Как сообщает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка Махбуба Гасанова, вернувшаяся в село Мамедбейли Зангиланского района.

    Отметив, что долгие годы жила жизнью вынужденной переселенки вместе с четырьмя детьми, Махбуба Гасанова подчеркнула, что уверена - теперь для них начинаются лучшие дни.

    Бывшая вынужденная переселенка также выразила благодарность Верховному Главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву, почтила память шехидов и пожелала здоровья ветеранам:

    "Да дарует Аллах нашему Президенту крепкое здоровье. Благодаря политике, проводимой под его руководством, сегодня мы возвращаемся в родной край. Мы безмерно счастливы".

    Великое возвращение вынужденные переселенцы село Мамедбейли
    Keçmiş məcburi köçkün: Torpaqlarımıza, öz vətənimizə qovuşuruq

    Последние новости

    07:42

    Brisbane Times: Два человека, получившие травмы при крушении самолета в Австралии, скончались

    Другие страны
    07:17

    С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы

    Наука и образование
    07:12

    Житель села Мамедбейли: Я с радостью возвращаюсь в Зангилан

    Внутренняя политика
    07:09

    Bloomberg: Индия и Канада готовятся расширить торговлю нефтью и газом

    Другие страны
    06:33
    Фото

    В село Мамедбейли Зангиланского района отправлен очередной караван переселенцев

    Внутренняя политика
    06:31

    Бывшая вынужденная переселенка: мы возвращаемся на свои земли, на свою Родину

    Внутренняя политика
    06:23

    В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    05:51

    Национальное собрание Франции одобрило запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет

    Другие страны
    05:13

    Германия и Дания создают энергетический хаб в Балтийском море

    Другие страны
    Лента новостей