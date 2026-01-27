Бывшая вынужденная переселенка: мы возвращаемся на свои земли, на свою Родину

Сегодня нашей радости нет предела - мы возвращаемся на свои земли, на свою Родину.

Как сообщает Report, об этом заявила бывшая вынужденная переселенка Махбуба Гасанова, вернувшаяся в село Мамедбейли Зангиланского района.

Отметив, что долгие годы жила жизнью вынужденной переселенки вместе с четырьмя детьми, Махбуба Гасанова подчеркнула, что уверена - теперь для них начинаются лучшие дни.

Бывшая вынужденная переселенка также выразила благодарность Верховному Главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву, почтила память шехидов и пожелала здоровья ветеранам:

"Да дарует Аллах нашему Президенту крепкое здоровье. Благодаря политике, проводимой под его руководством, сегодня мы возвращаемся в родной край. Мы безмерно счастливы".