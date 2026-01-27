Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    Германия и Дания создают энергетический хаб в Балтийском море

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 05:13
    Германия и Дания создают энергетический хаб в Балтийском море

    Германия и Дания на саммите стран Северного моря в Гамбурге заключили соглашение о создании и совместной эксплуатации энергетического хаба на острове Борнхольм в Балтийском море.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA.

    В переговорах приняли участие министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе и министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Агаард.

    На Борнхольме планируется разместить энергетический узел, предназначенный для передачи электроэнергии, вырабатываемой офшорными ветропарками в Балтийском море, в энергосистемы Германии и Дании. Стороны договорились совместно нести расходы на строительство и обслуживание необходимой инфраструктуры.

    Кроме того, как отмечает DPA, министры энергетики Бельгии, Дании, Франции, Ирландии, Исландии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Великобритании подписали на саммите отдельное соглашение, направленное на развитие ветроэнергетики в регионе. Ожидается, что до 2030 года в эту сферу будет вложено порядка €9,5 млрд.

    Германия Дания энергетический хаб Балтийское море

    Последние новости

    05:51

    Национальное собрание Франции одобрило запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет

    Другие страны
    05:13

    Германия и Дания создают энергетический хаб в Балтийском море

    Другие страны
    04:51

    В России может быть введен режим частичного ограничения доступа к "Википедии"

    Другие страны
    04:08

    В Англии выпустят чат-боты на основе ИИ для приема звонков в полицию

    Другие страны
    03:47

    США повысили пошлины на некоторые товары из Южной Кореи

    Другие страны
    03:15

    НАТО разрабатывает защитный ИИ для борьбы с дезинформацией

    Другие страны
    02:56

    Тунис готов предоставить площадку для конференции по ливийскому урегулированию

    Другие страны
    02:37

    Ахмед аш-Шараа встретится в Москве с Владимиром Путиным

    Другие страны
    02:01

    Axios: Трампу представят новые варианты потенциальных ударов США по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей