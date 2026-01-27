С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы
Наука и образование
- 27 января, 2026
- 07:17
С 27 января в общеобразовательных учреждениях стартовали зимние каникулы.
Как сообщает Report, согласно соответствующему решению Кабинета министров, в 2025–2026 учебном году каникулы продлятся с 27 по 31 января.
Таким образом, отдых продолжительностью 5 дней распространяется также на подготовительные группы дошкольного образования.
После каникул первый учебный день в общеобразовательных учреждениях, работающих по пятидневной и шестидневной учебной неделе, состоится 2 февраля.
