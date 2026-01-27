Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения

    С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы

    Наука и образование
    • 27 января, 2026
    • 07:17
    С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы

    С 27 января в общеобразовательных учреждениях стартовали зимние каникулы.

    Как сообщает Report, согласно соответствующему решению Кабинета министров, в 2025–2026 учебном году каникулы продлятся с 27 по 31 января.

    Таким образом, отдых продолжительностью 5 дней распространяется также на подготовительные группы дошкольного образования.

    После каникул первый учебный день в общеобразовательных учреждениях, работающих по пятидневной и шестидневной учебной неделе, состоится 2 февраля.

    школа зимние каникулы подготовительные группы
    Bu gündən məktəblərdə qış tətili başlayıb

    Последние новости

    07:42

    Brisbane Times: Два человека, получившие травмы при крушении самолета в Австралии, скончались

    Другие страны
    07:17

    С сегодняшнего дня в школах начались зимние каникулы

    Наука и образование
    07:12

    Житель села Мамедбейли: Я с радостью возвращаюсь в Зангилан

    Внутренняя политика
    07:09

    Bloomberg: Индия и Канада готовятся расширить торговлю нефтью и газом

    Другие страны
    06:33
    Фото

    В село Мамедбейли Зангиланского района отправлен очередной караван переселенцев

    Внутренняя политика
    06:31

    Бывшая вынужденная переселенка: мы возвращаемся на свои земли, на свою Родину

    Внутренняя политика
    06:23

    В Индонезии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    05:51

    Национальное собрание Франции одобрило запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет

    Другие страны
    05:13

    Германия и Дания создают энергетический хаб в Балтийском море

    Другие страны
    Лента новостей