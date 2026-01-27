Bloomberg: Индия и Канада готовятся расширить торговлю нефтью и газом

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 07:09
    Индия и Канада намерены увеличить объем торговли в нефтегазовой сфере.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

    Согласно информации, Канада возьмет на себя обязательства по наращиванию поставок в Индию сжиженного газа в обмен на увеличение поставок нефтепродуктов. Помимо этого, страны сообщат о договоренностях по расширению инвестиций в энергетическую сферу и совместной работе в различных областях энергетики. Официальное объявление об этом, как ожидается, будет сделано по итогам встречи глав минэнерго двух стран на полях Международной энергетической недели (India Energy Week 2026) на Гоа.

    Как отмечает Bloomberg, данный шаг отражает желание Оттавы диверсифицировать свой экспорт на фоне роста напряженности в торговых отношениях с США. Канадские власти также стремятся к более прагматичным отношениям с крупными азиатскими партнерами.

