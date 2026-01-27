Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Внутренняя политика
    • 27 января, 2026
    • 07:12
    Житель села Мамедбейли: Я с радостью возвращаюсь в Зангилан

    "За 30 лет, которые я прожил в городе Хырдалан, у меня не было особого желания куда-либо выезжать. А сейчас я с радостью направляюсь в Зангилан".

    Как сообщает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец, возвращающийся в село Мамедбейли Зангиланского района, Акбер Гусейнов.

    Он выразил глубокую благодарность главе государства за созданные условия:

    "Из-за проблем со здоровьем у меня не было желания выходить куда-то. Но сегодня я с огромной радостью возвращаюсь в свой Зангилан. За это выражаю благодарность всем, кто приложил усилия, в первую очередь Верховному главнокомандующему. Склоняю голову перед светлой памятью наших шехидов. Да упокоит Аллах души павших и дарует здоровье нашим гази".

    Великое возвращение Зангилан село Мамедбейли
    Məmmədbəyli kənd sakini: Zəngilana sevinə-sevinə gedirəm

