Житель села Мамедбейли: Я с радостью возвращаюсь в Зангилан
Внутренняя политика
- 27 января, 2026
- 07:12
"За 30 лет, которые я прожил в городе Хырдалан, у меня не было особого желания куда-либо выезжать. А сейчас я с радостью направляюсь в Зангилан".
Как сообщает Report, об этом заявил бывший вынужденный переселенец, возвращающийся в село Мамедбейли Зангиланского района, Акбер Гусейнов.
Он выразил глубокую благодарность главе государства за созданные условия:
"Из-за проблем со здоровьем у меня не было желания выходить куда-то. Но сегодня я с огромной радостью возвращаюсь в свой Зангилан. За это выражаю благодарность всем, кто приложил усилия, в первую очередь Верховному главнокомандующему. Склоняю голову перед светлой памятью наших шехидов. Да упокоит Аллах души павших и дарует здоровье нашим гази".
