Brisbane Times: Два человека, получившие травмы при крушении самолета в Австралии, скончались

Пилот и пассажир легкого самолета, потерпевшего аварию на востоке Австралии, умерли по дороге в больницу.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Brisbane Times.

По ее данным, они умерли от полученных тяжелых травм.

По предварительным данным, пилот попытался совершить аварийную посадку сразу после взлета, но самолет упал и загорелся за пределами взлетно-посадочной полосы. Два человека, бывших на борту, получили травмы при посадке и оказались заблокированы в кабине пилотов.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, ведется расследование причин и обстоятельств произошедшего. Пожарная служба Квинсленда мобилизовала 14 пожарных расчетов и спецавиацию для ликвидации пожара, возникшего на месте крушения самолета и перекинувшегося на расположенные рядом плантации сахарного тростника.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет разбился у аэропорта Хэк Филд, расположенный в 30 км к югу от Голд-Коста.