Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о трансфере форварда сборной Мали

    Футбол
    • 28 декабря, 2025
    • 13:16
    Манчестер Юнайтед ведет переговоры о трансфере форварда сборной Мали

    "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с нападающим сборной Мали и "Осера" Лассином Синайоко.

    Как сообщает Report со ссылкой на Africafoot, "красные дьяволы" рассчитывают в зимнее трансферное окно достичь договоренности о переходе 26-летнего футболиста летом.

    В текущем сезоне Синайоко провел 16 матчей в чемпионате Франции, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в 7 млн евро.

    "Манчестер Юнайтед" Лассин Синайоко трансфер
    "Mançester Yunayted" yeni hücumçu ilə danışıqlar aparır
    Manchester United in talks to sign Mali forward

    Последние новости

    14:33

    El Pais: США разорвали в 2025 году свой союз с Европой

    Другие страны
    14:12

    Роналду в 14-й раз за карьеру забил 40 голов за год

    Футбол
    13:55

    Дорожная полиция Азербайджана обратилась к гражданам, планирующим поездки в горные регионы

    Происшествия
    13:52

    Ушла из жизни звезда французского кино Брижит Бардо

    Шоу-бизнес
    13:51

    FT: Мир между РФ и Украиной может привести к ренессансу в Европе

    Другие страны
    13:34
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    13:32

    CNN: Нетаньяху попробует получить от Трампа согласие на новую операцию в Газе

    Другие страны
    13:16

    "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о трансфере форварда сборной Мали

    Футбол
    13:01

    Латвия вновь продлила запрет на ночные полеты вдоль границ с РФ и Беларусью

    Другие страны
    Лента новостей