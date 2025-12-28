"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о трансфере форварда сборной Мали
Футбол
- 28 декабря, 2025
- 13:16
"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с нападающим сборной Мали и "Осера" Лассином Синайоко.
Как сообщает Report со ссылкой на Africafoot, "красные дьяволы" рассчитывают в зимнее трансферное окно достичь договоренности о переходе 26-летнего футболиста летом.
В текущем сезоне Синайоко провел 16 матчей в чемпионате Франции, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в 7 млн евро.
