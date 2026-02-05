МИД РФ объявил сотрудника посольства Германии в Москве персоной нон-грата
- 05 февраля, 2026
- 13:46
Россия в качестве ответной меры объявила сотрудника посольства Германии в Москве персоной нон-грата и высылает из страны.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.
"Руководитель дипломатической миссии Германии в РФ была вызвана в Министерство иностранных дел России. Германской стороне заявлен решительный протест в связи с решением правительства ФРГ от 22 января 2026 года об объявлении persona non grata сотрудника посольства РФ в ФРГ", - сказано в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что российская сторона решительно отвергает обвинения германской стороны в отношении сотрудника посольства РФ в Германии.
