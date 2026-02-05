Almaniyanın Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşı "persona non-qrata" elan edilib
Region
- 05 fevral, 2026
- 14:17
Rusiya Almaniyanın Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşını "persona non-qrata" elan edib və ölkədən çıxarır.
"Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) bildirilib.
"Almaniyanın Rusiyadakı diplomatik nümayəndəliyinin rəhbəri Rusiya XİN-ə çağırılıb. Alman tərəfinə 2026-cı il yanvarın 22-də Almaniya hökumətinin Rusiyanın Almaniyadakı səfirliyinin əməkdaşını "persona non-qrata" elan etmək qərarı ilə əlaqədar qəti etiraz bildirib", - məlumatda qeyd olunub.
XİN-dən bildirilib ki, Rusiya Almanyadakı əməkdaşına qarşı ittihamları qəti şəkildə rədd edir.
