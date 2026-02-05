İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Almaniyanın Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşı "persona non-qrata" elan edilib

    Region
    • 05 fevral, 2026
    • 14:17
    Almaniyanın Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşı persona non-qrata elan edilib

    Rusiya Almaniyanın Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşını "persona non-qrata" elan edib və ölkədən çıxarır.

    "Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) bildirilib.

    "Almaniyanın Rusiyadakı diplomatik nümayəndəliyinin rəhbəri Rusiya XİN-ə çağırılıb. Alman tərəfinə 2026-cı il yanvarın 22-də Almaniya hökumətinin Rusiyanın Almaniyadakı səfirliyinin əməkdaşını "persona non-qrata" elan etmək qərarı ilə əlaqədar qəti etiraz bildirib", - məlumatda qeyd olunub.

    XİN-dən bildirilib ki, Rusiya Almanyadakı əməkdaşına qarşı ittihamları qəti şəkildə rədd edir.

    Rusiya Almaniya
    МИД РФ объявил сотрудника посольства Германии в Москве персоной нон-грата

