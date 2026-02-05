Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Гасан Гасанлы: Все больше азербайджанцев выбирают юридическое образование за рубежом

    Наука и образование
    • 05 февраля, 2026
    • 14:06
    В последние годы наблюдается рост числа азербайджанской молодежи, отправляющейся за границу для получения юридического образования.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы на Международном юридическом форуме LEGIS.

    По словам замминистра, анализ процессов признания иностранных дипломов показывает наличие отдельных проблем в этой сфере.

    "Скорее всего, это связано с качеством некоторых образовательных программ. Вместе с тем, если говорить о положительных сторонах зарубежного обучения, то за последние три года многие наши молодые граждане поступили в престижные юридические вузы США и других стран. В целом около 25% студентов с высокими академическими показателями выбирают юридическую специальность", - отметил Гасанлы.

