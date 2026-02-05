Гасан Гасанлы: Все больше азербайджанцев выбирают юридическое образование за рубежом

В последние годы наблюдается рост числа азербайджанской молодежи, отправляющейся за границу для получения юридического образования.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы на Международном юридическом форуме LEGIS.

По словам замминистра, анализ процессов признания иностранных дипломов показывает наличие отдельных проблем в этой сфере.

"Скорее всего, это связано с качеством некоторых образовательных программ. Вместе с тем, если говорить о положительных сторонах зарубежного обучения, то за последние три года многие наши молодые граждане поступили в престижные юридические вузы США и других стран. В целом около 25% студентов с высокими академическими показателями выбирают юридическую специальность", - отметил Гасанлы.