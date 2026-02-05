Nazir müavini: Azərbaycandan son illərdə hüquq təhsili üçün xaricə gedənlərin olduğu müşahidə edilir
Elm və təhsil
- 05 fevral, 2026
- 13:41
Azərbaycandan son illərdə hüquq təhsili almaq üçün üçün xaricə gedənlərin olduğu müşahidə edilir.
"Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil nazirinin müavini Həsən Həsənli "LEGIS" Beynəlxalq Hüquq Forumunda deyib.
Nazir müavininin sözlərinə görə, diplomların tanınması ilə bağlı müşahidələr göstərir ki, bu məsələdə neqativ hallara rast gəlinir:
"Düşünürəm ki, bu, daha çox keyfiyyətdən asılıdır. Biz hələ də test sisteminə əsaslanan diplomları tanıyırıq. Xaricdə təhsilin müsbət tərəflərinə baxsaq, son üç ildə ABŞ və digər ölkələrdəki məşhur hüquq universitetlərinə üz tutan gənclərimizin olduğunu görürük. Ümumiyyətlə, yüksək nailiyyətləri olan şagirdlərin təqribən 25 faizi hüquqşünaslıq ixtisasını seçir".
Son xəbərlər
14:17
Almaniyanın Moskvadakı səfirliyinin əməkdaşı "persona non-qrata" elan edilibRegion
14:09
Xocalı soyqırımında iştirakını etiraf edən Madat Babayan 19 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunubDaxili siyasət
14:09
ABŞ və Özbəkistan arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıbDigər ölkələr
14:07
Albaniyada "TikTok"dan istifadəyə qoyulan qadağa götürülübDigər ölkələr
14:02
Bakının Nərimanov rayonunun bəzi ərazilərində su kəsilibEnergetika
14:02
Azərbaycanda sosial, işsizlikdən və icbari tibbi sığorta daxilolmaları artıbMaliyyə
14:01
Azərbaycanda yanvarda vergi daxilolmaları 2 milyard manatdan çox olubMaliyyə
13:52
"Real" yayda İspaniya millisinin üzvünü transfer etmək istəyirFutbol
13:46