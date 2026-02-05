Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    США и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по РЗМ

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 13:55
    США и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по РЗМ

    Узбекистан и США подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.

    Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в соцсети Х по итогам встреч с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау в Вашингтоне.

    "Вместе с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау мы подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами Узбекистана и Соединенных Штатов Америки по обеспечению поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных металлов (РЗМ)",- написал он.

    Саидов также добавил, что стороны рассматривают важнейшие полезные ископаемые не только как экономические возможности, но и как область ответственного партнерства и долгосрочного развития.

    США Узбекистан Бахтиёр Саидов Кристофер Ландау Меморандумом о взаимопонимании Вашингтон редкоземельные металлы
    ABŞ və Özbəkistan arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
    Ты - Король

    Последние новости

    14:37

    В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    14:34

    Лавров: ЕС ставит постсоветские страны перед выбором

    Другие страны
    14:31

    Фариз Исмаилзаде: Адаптация к новым условиям поможет молодежи быть успешными

    Внешняя политика
    14:29

    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными

    Другие страны
    14:26

    Симонян: Ереван не считает нужным выходить из ЕАЭС

    Другие страны
    14:17

    Посольство США в Баку сообщило о процедуре выдачи виз для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

    Футбол
    14:15

    Участник ходжалинского геноцида Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

    Внутренняя политика
    14:14

    Глава МИД Эстонии находится в Киеве

    Другие страны
    14:08

    В Азербайджане в январе налоговые поступления превысили 2 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей