США и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве по РЗМ
- 05 февраля, 2026
- 13:55
Узбекистан и США подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.
Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов в соцсети Х по итогам встреч с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау в Вашингтоне.
"Вместе с заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау мы подписали меморандум о взаимопонимании между правительствами Узбекистана и Соединенных Штатов Америки по обеспечению поставок в сфере добычи и переработки критически важных минералов и редкоземельных металлов (РЗМ)",- написал он.
Саидов также добавил, что стороны рассматривают важнейшие полезные ископаемые не только как экономические возможности, но и как область ответственного партнерства и долгосрочного развития.