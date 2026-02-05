İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    ABŞ və Özbəkistan arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

    • 05 fevral, 2026
    • 14:09
    ABŞ və Özbəkistan arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

    ABŞ və Özbəkistan hökumətlərarası anlaşma memorandumu imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan xarici işlər naziri Baxtiyor Saidov Vaşinqtonda ABŞ-nin dövlət katibi müavini Kristofer Landau ilə görüşlərin yekunları üzrə "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "ABŞ dövlət katibi müavini Kristofer Landau ilə birgə Özbəkistan və ABŞ hökumətləri arasında kritik əhəmiyyətli mineralların və nadir torpaq metallarının hasilatı və emalı sahəsində tədarüklərin təmin edilməsi üzrə anlaşma memorandumu imzaladıq",- o yazıb.

    Saidov həmçinin qeyd edib ki, tərəflər vacib faydalı qazıntıları təkcə iqtisadi imkanlar kimi deyil, həm də məsul tərəfdaşlıq və uzunmüddətli inkişaf sahəsi kimi nəzərdən keçirirlər.

