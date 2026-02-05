Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане взяты под госохрану еще 44 памятника на освобожденных территориях

    Kультурная политика
    • 05 февраля, 2026
    • 13:47
    В Азербайджане взяты под госохрану еще 44 памятника на освобожденных территориях

    В Азербайджане 44 недавно обнаруженных памятников на освобожденных территориях включены в список недвижимых историко-культурных ценностей, находящихся под охраной государства.

    Как сообщили Report в Минкультуры, об этом говорилось на очередном заседании Экспертного совета при министерстве по итогам 2025 года.

    Замминистра культуры Саадат Юсифова отметила, что на прошедших заседаниях обсуждались около 500 памятников и недавно обнаруженных образцов культуры.

    В 2025 году были внесены поправки в информацию о восьми памятниках в Бинагадском районе, семи недавно выявленных памятниках в том же районе, а также о 44 памятниках на освобожденных территориях. Кроме того, постановлением № 6 Кабинета министров от 9 января 2026 года были уточнены сведения о 87 памятниках.

    Председатель Экспертного совета, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства профессор Гюльчохра Мамедова сообщила, что также на обсуждение был вынесен вопрос о взятии под государственную охрану 41 объекта историко-архитектурного значения, выявленного в Астаринском, Хачмазском, Хызынском, Гобустанском, Губинском, Гусарском, Лянкяранском, Нефтчалинском, Сиязанском, Шабранском, Уджарском и Тертерском районах, а также в городах Баку и Сумгайыт.

    По итогам обсуждений принято решение о государственной регистрации указанных объектов.

    Минкультуры Экспертный совет образцы культуры исторические памятники освобожденные территории госохрана Саадат Юсифова
    Фото
    Yeni aşkarlanmış daha 41 abidənin dövlət mühafizəsinə götürülməsi qərara alınıb
    Лента новостей