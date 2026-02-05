Бако Саакян приговорен к 20 годам лишения свободы

В Бакинском военном суде на процессе над гражданами Армении, обвиняемыми в военных преступлениях против Азербайджана, судьи оглашают приговор.

Как сообщает Report, на суде отмечено, что несмотря на то, что обвиняемый Бако Саакян привлечен к ответственности за преступления, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы, и эти обвинения были подтверждены в ходе судебного следствия, в связи с достижением им 65-летнего возраста до вынесения окончательного приговора ему не может быть назначено пожизненное лишение свободы в соответствии с требованиями Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно приговору, обвиняемый Бако Саакян окончательно приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 20 лет.

Напомним, что государственные обвинители также требовали для Саакяна 20 лет заключения.

Суд над гражданами Армении, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях, продолжается оглашением приговора.

Отметим, что Б.Саакян был одним из экс-главарей сепаратистского режима в Карабахе.