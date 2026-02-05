Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    В Азербайджане в январе налоговые поступления превысили 2 млрд манатов

    Финансы
    • 05 февраля, 2026
    • 14:08
    В Азербайджане в январе налоговые поступления превысили 2 млрд манатов

    В январе этого года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 2 млрд 50,3 млн манатов средств.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, это на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 2,5% больше прогноза.

    В прошлом месяце на долю ненефтегазового сектора пришлось 1 млрд 467,1 млн манатов налоговых поступлений. Это на 6,5% больше по сравнению с годом ранее и на 2,95% больше прогноза.

    Напомним, что в этом году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 16,91 млрд манатов.

    налоговая служба госбюджет налоговые поступления Минэкономики
    Azərbaycanda yanvarda vergi daxilolmaları 2 milyard manatdan çox olub
    Azerbaijan reports over 2B manats in tax revenues in January
    Ты - Король

    Последние новости

    14:37

    В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    14:34

    Лавров: ЕС ставит постсоветские страны перед выбором

    Другие страны
    14:31

    Фариз Исмаилзаде: Адаптация к новым условиям поможет молодежи быть успешными

    Внешняя политика
    14:29

    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными

    Другие страны
    14:26

    Симонян: Ереван не считает нужным выходить из ЕАЭС

    Другие страны
    14:17

    Посольство США в Баку сообщило о процедуре выдачи виз для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

    Футбол
    14:15

    Участник ходжалинского геноцида Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

    Внутренняя политика
    14:14

    Глава МИД Эстонии находится в Киеве

    Другие страны
    14:08

    В Азербайджане в январе налоговые поступления превысили 2 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей