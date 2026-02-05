В Азербайджане в январе налоговые поступления превысили 2 млрд манатов

В январе этого года по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в государственный бюджет поступило 2 млрд 50,3 млн манатов средств.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, это на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 2,5% больше прогноза.

В прошлом месяце на долю ненефтегазового сектора пришлось 1 млрд 467,1 млн манатов налоговых поступлений. Это на 6,5% больше по сравнению с годом ранее и на 2,95% больше прогноза.

Напомним, что в этом году Государственная налоговая служба должна перечислить в бюджет 16,91 млрд манатов.