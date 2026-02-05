İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    • 05 fevral, 2026
    • 14:01
    Azərbaycanda yanvarda vergi daxilolmaları 2 milyard manatdan çox olub

    Bu ilin yanvar ayında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 2 milyard 50,3 milyon manat vəsait daxil olub.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,3 % az, proqnozdan isə 2,5 % çoxdur.

    Ötən ay vergi daxilolmalarının 1 milyard 467,1 milyon manatı qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 6,5 %, proqnozdan isə 2,95 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, bu il Dövlət Vergi Xidməti büdcəyə 16,91 milyard manat vəsait köçürməlidir.

