Azərbaycanda yanvarda vergi daxilolmaları 2 milyard manatdan çox olub
Maliyyə
- 05 fevral, 2026
- 14:01
Bu ilin yanvar ayında İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsinə 2 milyard 50,3 milyon manat vəsait daxil olub.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,3 % az, proqnozdan isə 2,5 % çoxdur.
Ötən ay vergi daxilolmalarının 1 milyard 467,1 milyon manatı qeyri-neft-qaz sektorunun payına düşüb. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 6,5 %, proqnozdan isə 2,95 % çoxdur.
Xatırladaq ki, bu il Dövlət Vergi Xidməti büdcəyə 16,91 milyard manat vəsait köçürməlidir.
