Глава МИД Эстонии находится в Киеве

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна находится в Украине.

Как передает Report, об этом написал сам министр в соцсети Х.

"Я нахожусь в Украине, чтобы стать свидетелем того, как нация продолжает жить в холоде и темноте, под постоянной угрозой жизни, сталкиваясь с потерями, когда сирены воздушной тревоги постоянно напоминают всем, насколько близка опасность. Эта борьба касается не только безопасности Украины. Она касается безопасности Европы",- написал он.

Отметим, что премьер Польши Дональд Туск также находится с визитом в Киеве.