Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Глава МИД Эстонии находится в Киеве

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 14:14
    Глава МИД Эстонии находится в Киеве

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна находится в Украине.

    Как передает Report, об этом написал сам министр в соцсети Х.

    "Я нахожусь в Украине, чтобы стать свидетелем того, как нация продолжает жить в холоде и темноте, под постоянной угрозой жизни, сталкиваясь с потерями, когда сирены воздушной тревоги постоянно напоминают всем, насколько близка опасность. Эта борьба касается не только безопасности Украины. Она касается безопасности Европы",- написал он.

    Отметим, что премьер Польши Дональд Туск также находится с визитом в Киеве.

    Украина российско-украинская война Эстония МИД Маргус Цахкна
    Estoniya XİN rəhbəri Ukraynadadır
    Ты - Король

    Последние новости

    14:37

    В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМС

    Финансы
    14:34

    Лавров: ЕС ставит постсоветские страны перед выбором

    Другие страны
    14:31

    Фариз Исмаилзаде: Адаптация к новым условиям поможет молодежи быть успешными

    Внешняя политика
    14:29

    Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными

    Другие страны
    14:26

    Симонян: Ереван не считают нужным выходить из ЕАЭС

    Другие страны
    14:17

    Посольство США в Баку сообщило о процедуре выдачи виз для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболу

    Футбол
    14:15

    Участник ходжалинского геноцида Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободы

    Внутренняя политика
    14:14

    Глава МИД Эстонии находится в Киеве

    Другие страны
    14:08

    В Азербайджане в январе налоговые поступления превысили 2 млрд манатов

    Финансы
    Лента новостей