Глава МИД Эстонии находится в Киеве
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 14:14
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна находится в Украине.
Как передает Report, об этом написал сам министр в соцсети Х.
"Я нахожусь в Украине, чтобы стать свидетелем того, как нация продолжает жить в холоде и темноте, под постоянной угрозой жизни, сталкиваясь с потерями, когда сирены воздушной тревоги постоянно напоминают всем, насколько близка опасность. Эта борьба касается не только безопасности Украины. Она касается безопасности Европы",- написал он.
Отметим, что премьер Польши Дональд Туск также находится с визитом в Киеве.
Последние новости
14:37
В Азербайджане выросли сборы по соцстрахованию, страхованию от безработицы и ОМСФинансы
14:34
Лавров: ЕС ставит постсоветские страны перед выборомДругие страны
14:31
Фариз Исмаилзаде: Адаптация к новым условиям поможет молодежи быть успешнымиВнешняя политика
14:29
Уиткофф: Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленнымиДругие страны
14:26
Симонян: Ереван не считают нужным выходить из ЕАЭСДругие страны
14:17
Посольство США в Баку сообщило о процедуре выдачи виз для обладателей билетов на матчи ЧМ по футболуФутбол
14:15
Участник ходжалинского геноцида Мадат Бабаян приговорен к 19 годам лишения свободыВнутренняя политика
14:14
Глава МИД Эстонии находится в КиевеДругие страны
14:08