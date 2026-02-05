Estoniya XİN rəhbəri Ukraynadadır
Digər ölkələr
- 05 fevral, 2026
- 14:30
Estoniyanın xarici işlər naziri Marqus Tsahkna Ukraynadadır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Ukraynaya ona görə gəlmişəm ki, bir millətin soyuqda və qaranlıqda, daimi həyat təhlükəsi altında, itkilərlə üzləşərkən, hava həyəcanı siqnalları daim təhlükənin nə qədər yaxın olduğunu xatırlatarkən necə yaşamağa davam etdiyinin şahidi olum. Bu mübarizə yalnız Ukraynanın təhlükəsizliyi ilə bağlı deyil, o, Avropanın təhlükəsizliyinə də toxunur", - Marqus Tsahkna yazıb.
Qeyd edək ki, Polşanın Baş naziri Donald Tusk da Kiyevdə səfərdədir.
Son xəbərlər
15:49
Rusiya və Ukrayna hərbi əsirləri mübadilə edibRegion
15:49
Avropa Komissiyası sualtı kabellərin təhlükəsizliyinə 347 milyon avro ayırırDigər ölkələr
15:43
"Adana Dəmirspor" klubu Şahruddin Məhəmmədəliyevə borcunu hələ də ödəməyibFutbol
15:37
İlham Əliyev qlobal miqyasda sülhü təşviq edən dövlət xadimi kimi qəbul olunur - RƏYDaxili siyasət
15:32
BTQ: Fransa müstəmləkə ərazilərində yerli əhalini torpaqlarından çıxmağa məcbur edirXarici siyasət
15:31
Ukraynada hakim partiyanın sədri: Öz ərazilərimizi Rusiyaya güzəştə gedə bilmərikDigər ölkələr
15:28
Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi auditor seçirMaliyyə
15:27
Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi auditor seçirMaliyyə
15:27