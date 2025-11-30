Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    "Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"

    Футбол
    • 30 ноября, 2025
    • 17:05
    Английский "Манчестер Юнайтед" нацелился на покупку полузащитника мадридского "Реала" Федерико Вальверде.

    Как сообщает Report со ссылкой на Mirror, "красные дьяволы" следят за положением полузащитника в команде.

    Согласно информации, Вальверде является одним из нескольких игроков "сливочных", недовольных стилем управления главного тренера команды Хаби Алонсо. Уругваец рассматривает вариант ухода из испанского гранда, если его взаимоотношения с Алонсо не улучшатся.

    "Реал" же не намерен продавать 27-летнего полузащитника дешевле 100 млн фунтов стерлингов, однако "Манчестер Юнайтед" оценивает его трансфер в размере 70 млн фунтов.

    В нынешнем сезоне Вальверде принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 130 млн евро.

    Elvis

    Лента новостей