"Mançester Yunayted" "Real"ın futbolçusu ilə maraqlanır

    Futbol
    • 30 noyabr, 2025
    • 16:37
    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu İspaniya təmsilçisi "Real"da çıxış edə Federiko Valverde ilə maraqlanır.

    "Report" "Mirror"a istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" yarımmüdafiəçinin komandadakı vəziyyətini izləyir.

    Uruqvaylı oyunçu "kral klubu"nda baş məşqçi Xabi Alonsonun idarəetmə tərzindən narazı olanlardan biridir. Mütəxəssislə münasibətlər yaxşılaşmasa, Valverde İspaniya nəhəngindən ayrılmağı düşünür.

    "Real" isə 27 yaşlı futbolçunu 100 milyon funt sterlinqdən aşağı qiymətə satmaq niyyətində deyil. Onun hazırkı müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir.

    Real klubu Federiko Valverde "Mançester Yunayted
    "Манчестер Юнайтед" нацелился на полузащитника "Реала"

