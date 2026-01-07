Azərbaycanın futzal millisi iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək
Futbol
- 07 yanvar, 2026
- 11:34
Futzal üzrə Azərbaycan millisi iki beynəlxalq yoldaşlıq oyunu keçirəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.
Komanda yanvarın 22-si və 24-də Danimarka yığması ilə qarşılaşacaq.
Hər iki görüş Bakı İdman Sarayında keçiriləcək. Oyunların başlama saatı hələlik məlum deyil.
