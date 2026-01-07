İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Azərbaycanın futzal millisi iki yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 11:34
    Futzal üzrə Azərbaycan millisi iki beynəlxalq yoldaşlıq oyunu keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.

    Komanda yanvarın 22-si və 24-də Danimarka yığması ilə qarşılaşacaq.

    Hər iki görüş Bakı İdman Sarayında keçiriləcək. Oyunların başlama saatı hələlik məlum deyil.

