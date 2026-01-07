"Mançester Yunayted" Səudiyyə Ərəbistanı klubunun baş məşqçisinə dəvət göndərib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Futbol
    • 07 yanvar, 2026
    • 11:39
    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu hazırda Səudiyyə Ərəbistanı təmsilçisi "Əl-Hilal"ın baş məşqçi postunda yer alan Simone İnzaqiyə dəvət göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Nikolo Skira sosial şəbəkə hesabında bildirib.

    Lakin italiyalı mütəxəssis Mançester komandasının dəvətini geri çevirib. O, "Əl-Hilal"da qalmağa üstünlük verib.

    Qeyd edək ki, yanvarın 5-də Ruben Amorim "Mançester Yunayted"in baş məşqçi postundan göndərilib. Komanda Premyer Liqanın turnir cədvəlində 31 xalla 6-cı pillədə qərarlaşıb.

