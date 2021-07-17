Махир Эмрели поборется за Суперкубок Польши

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели может завоевать свой первый титул в польской "Легии".

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели может завоевать свой первый титул в польской "Легии".

Как сообщает Report, в составе клуба-чемпиона прошлого сезона Эмрели будет играть за Суперкубок Польши. Соперником "Легии" станет "Ракув", выигравший Кубок страны.

Встреча начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Отметим, что 24-летний нападающий забил два гола и сделал одну результативную передачу в 2 официальных играх, проведенных в составе "Легии". Обе встречи совпали с квалификационным раундом Лиги чемпионов.

Напомним, в прошлом месяце польский клуб "Легия" подписал трехлетний контракт с футболистом национальной сборной Азербайджана Махиром Эмрели.