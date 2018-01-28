"Ливерпуль" вылетел из Кубка Англии на стадии 1/16 финала третий год подряд - ВИДЕО

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ «Вест Бромвич Альбион» победил «Ливерпуль» в матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Как передает Report, на пятой минуте Роберто Фирмино открыл счет. Две минуты спустя Джей Родригес провел ответный мяч, а на 11-й минуте Джей Родригес оформил дубль.

На исходе получаса игры Роберто Фирмино не реализовал пенальти. В концовке первого тайма Жоэль Матип отправил мяч в свои ворота. На 78-й минуте Мохамед Салах сократил разницу в счете до минимума.

«Вест Бромвич Альбион» вышел в 1/8 финала Кубка Англии, «Ливерпуль» покинул турнир.