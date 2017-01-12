"Ливерпуль" проиграл "Саутгемптону" в первом полуфинальном матче Кубка лиги - ВИДЕО

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Ливерпуль» в гостях потерпел поражение с минимальным счётом от «Саутгемптона».

Как передает Report, единственный гол в прошедшей встрече был забит на 20-й минуте — его автором стал Нейтан Редмонд.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном» состоится на стадионе «Энфилд» 25 января.

Ещё один финалист определится в противостоянии «Манчестер Юнайтед» и «Халл Сити». В первой игре дома «МЮ» победил со счётом 2:0.