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"Лилль" разгромил "Милан" в матче Лиги Европы

"Лилль" разгромил "Милан" в матче Лиги Европы Футболисты французского "Лилля" обыграли итальянский "Милан" со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Футбол
6 ноября 2020 г. 04:05
Лилль разгромил Милан в матче Лиги Европы

Футболисты французского "Лилля" обыграли итальянский "Милан" со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

Три мяча забил Юсуф Языджи (22, 55 и 58-я минута). Языджи стал первым игроком с 2000 года, сумевшим забить три мяча в выездном матче еврокубков против "Милана".

"Милан" проиграл свой первый матч с 8 марта и прервал серию без поражений во всех турнирах, которая насчитывала 24 матча, что является рекордом клуба.

Результаты других матчей игрового дня

"Антверпен" (Бельгия) - ЛАСК (Австрия) - 0:1;

"Арсенал" (Англия) - "Мольде" (Норвегия) - 4:1;

"Заря" (Украина) - АЕК (Греция) - 1:4;

"Лестер" (Англия) - "Брага" (Португалия) - 4:0;

"Рапид" (Австрия) - "Дандолк" (Ирландия) - 4:3;

"Селтик" (Шотландия) - "Спарта" (Чехия) - 1:4;

"Хоффенхайм" (Германия) - "Слован" (Словения) - 5:0;

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Гент" (Бельгия) - 2:1;

"Янг Бойз" (Швейцария) - ЦСКА (Болгария, София) - 3:0;

"Вильярреал" (Испания) - "Маккаби" (Израиль, Тель-Авив) - 4:0.

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