Лига чемпионов: "Манчестер Сити" и "Интер" сыграют в финале

Английский "Манчестер Сити" дома со счетом 4:0 обыграл испанский "Реал" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Английский "Манчестер Сити" дома со счетом 4:0 обыграл испанский "Реал" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сити оф Манчестер".

В составе победителей голы забили Бернарду Силва (23-я и 37-я минуты) и Хулиан Альварес (90+1), на 76-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Реала" Эдер Милитао. "Манчестер Сити" вышел в финал по сумме двух игр, первый матч закончился со счетом 1:1.

В финале "Манчестер Сити" сыграет с итальянским "Интером", который вышел в финал днем ранее, пройдя "Милан" по сумме двух матчей (2:0, 1:0). "Манчестер Сити" сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз, впервые английский клуб вышел в финал в 2021 году и уступил лондонскому "Челси" (0:1).

Главный тренер "Реала" итальянец Карло Анчелотти провел 191-ю игру в Лиге чемпионов в качестве тренера и установил новый рекорд, обойдя по этому показателю шотландца Алекса Фергюсона (190 матчей). Итальянец является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров, в 2003 и 2007 годах он выиграл самый престижный клубный турнир Европы с "Миланом", в 2014 и 2022 годах - с "Реалом".