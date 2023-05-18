О нас

Лига чемпионов: "Манчестер Сити" и "Интер" сыграют в финале

Лига чемпионов: "Манчестер Сити" и "Интер" сыграют в финале Английский "Манчестер Сити" дома со счетом 4:0 обыграл испанский "Реал" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Футбол
18 мая 2023 г. 01:04
Лига чемпионов: Манчестер Сити и Интер сыграют в финале

Английский "Манчестер Сити" дома со счетом 4:0 обыграл испанский "Реал" в ответном матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Сити оф Манчестер".

В составе победителей голы забили Бернарду Силва (23-я и 37-я минуты) и Хулиан Альварес (90+1), на 76-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник "Реала" Эдер Милитао. "Манчестер Сити" вышел в финал по сумме двух игр, первый матч закончился со счетом 1:1.

В финале "Манчестер Сити" сыграет с итальянским "Интером", который вышел в финал днем ранее, пройдя "Милан" по сумме двух матчей (2:0, 1:0). "Манчестер Сити" сыграет в финале Лиги чемпионов во второй раз, впервые английский клуб вышел в финал в 2021 году и уступил лондонскому "Челси" (0:1).

Главный тренер "Реала" итальянец Карло Анчелотти провел 191-ю игру в Лиге чемпионов в качестве тренера и установил новый рекорд, обойдя по этому показателю шотландца Алекса Фергюсона (190 матчей). Итальянец является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров, в 2003 и 2007 годах он выиграл самый престижный клубный турнир Европы с "Миланом", в 2014 и 2022 годах - с "Реалом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: "Mançester Siti" "Real Madrid"i darmadağın edərək finala çıxıb

Самое важное

Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
16 мая 2023 г. 16:46
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
16 мая 2023 г. 09:13
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
15 мая 2023 г. 16:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
15 мая 2023 г. 14:43
МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной
МИД Азербайджана: Считаем брюссельскую встречу полезной и результативной
15 мая 2023 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi