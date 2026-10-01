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    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с Лихтенштейном в Баку

    Футбол
    • 01 октября, 2026
    • 09:21
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с Лихтенштейном в Баку

    Сегодня сборная Азербайджана проведет очередной матч в Лиге наций УЕФА.

    Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова встретится с Лихтенштейном в Баку.

    Матч группы 2 дивизиона D начнется в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

    Главным арбитром матча будет австриец Кристиан-Петру Чокирка.

    Сборная Азербайджана занимает второе место в группе, имея в активе одно очко. Лидером является литовская команда с 3 очками. Лихтенштейн, не имеющий очков, находится на последнем месте.

    Сборная Азербайджана по футболу Лига чемпионов УЕФА Лихтенштейн
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi bu gün Bakıda Lixtenşteynlə qarşılaşacaq
    UEFA Nations League: Azerbaijan to face Liechtenstein in Baku today
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