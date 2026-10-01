Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с Лихтенштейном в Баку
Футбол
- 01 октября, 2026
- 09:21
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Сегодня сборная Азербайджана проведет очередной матч в Лиге наций УЕФА.
Как сообщает Report, команда под руководством Айхана Аббасова встретится с Лихтенштейном в Баку.
Матч группы 2 дивизиона D начнется в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Главным арбитром матча будет австриец Кристиан-Петру Чокирка.
Сборная Азербайджана занимает второе место в группе, имея в активе одно очко. Лидером является литовская команда с 3 очками. Лихтенштейн, не имеющий очков, находится на последнем месте.
UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi bu gün Bakıda Lixtenşteynlə qarşılaşacaq
UEFA Nations League: Azerbaijan to face Liechtenstein in Baku today
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