UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi bu gün Bakıda Lixtenşteynlə qarşılaşacaq
Futbol
- 01 oktyabr, 2026
- 09:02
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Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında növbəti oyununu bu gün keçirəcək.
"Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Lixtenşteyn yığması ilə üz-üzə gələcək.
D Liqasının 2-ci qrupunun qarşılaşması Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:00-da start götürəcək.
Matçın baş hakim avstriyalı Kristian-Petru Çokirka olacaq.
Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi qrupda 1 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Litva seçməsi 3 xalla liderdir. Hesabında xal olmayan Lixtenşteyn sonuncudur.
Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с Лихтенштейном в Баку
UEFA Nations League: Azerbaijan to face Liechtenstein in Baku today
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