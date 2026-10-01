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    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi bu gün Bakıda Lixtenşteynlə qarşılaşacaq

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2026
    • 09:02
    UEFA Millətlər Liqası: Azərbaycan millisi bu gün Bakıda Lixtenşteynlə qarşılaşacaq

    Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında növbəti oyununu bu gün keçirəcək.

    "Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Lixtenşteyn yığması ilə üz-üzə gələcək.

    D Liqasının 2-ci qrupunun qarşılaşması Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda, saat 20:00-da start götürəcək.

    Matçın baş hakim avstriyalı Kristian-Petru Çokirka olacaq.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi qrupda 1 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb. Litva seçməsi 3 xalla liderdir. Hesabında xal olmayan Lixtenşteyn sonuncudur.

    Ayxan Abbasov Futbol üzrə Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqası
    Лига наций УЕФА: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с Лихтенштейном в Баку
    UEFA Nations League: Azerbaijan to face Liechtenstein in Baku today
    MiniBoss
    MiniBoss

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