Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана провела свой первый матч нового сезона Лиги наций УЕФА.

Как передает командированный в Каунас корреспондент Report, команда под руководством главного тренера Айхана Аббасова в гостях встретилась со сборной Литвы.

Встреча на стадионе имени Дарюса и Гиренаса завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев на 9-й минуте Армандас Кучис реализовал пенальти. На 14-й минуте Махир Эмрели восстановил равновесие.

Напомним, что в своем первом матче в группе сборная Литвы в гостях обыграла Лихтенштейн со счетом 2:0.

17:07

Начался матч Лиги наций УЕФА между сборными Литвы и Азербайджана.

Как передает командированный в Каунас корреспондент Report, встреча проходит на стадионе имени Дарюса и Гиренаса.

Матч 2-й группы Лиги D обслуживает кипрский арбитр ФИФА Менелаос Антониу.

Напомним, что в первом матче группового этапа сборная Литвы в гостях обыграла Лихтенштейн со счётом 2:0.