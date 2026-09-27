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    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО

    Футбол
    • 27 сентября, 2026
    • 18:58
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО

    Сборная Азербайджана провела свой первый матч нового сезона Лиги наций УЕФА.

    Как передает командированный в Каунас корреспондент Report, команда под руководством главного тренера Айхана Аббасова в гостях встретилась со сборной Литвы.

    Встреча на стадионе имени Дарюса и Гиренаса завершилась со счетом 1:1.

    В составе хозяев на 9-й минуте Армандас Кучис реализовал пенальти. На 14-й минуте Махир Эмрели восстановил равновесие.

    Напомним, что в своем первом матче в группе сборная Литвы в гостях обыграла Лихтенштейн со счетом 2:0.

    Начался матч Лиги наций УЕФА между сборными Литвы и Азербайджана.

    Как передает командированный в Каунас корреспондент Report, встреча проходит на стадионе имени Дарюса и Гиренаса.

    Матч 2-й группы Лиги D обслуживает кипрский арбитр ФИФА Менелаос Антониу.

    Напомним, что в первом матче группового этапа сборная Литвы в гостях обыграла Лихтенштейн со счётом 2:0.

    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО
    Сборная Азербайджана сыграла вничью с Литвой в Лиге наций УЕФА - ОБНОВЛЕНО

    Лига наций УЕФА Сборная Азербайджана по футболу Сборная Литвы по футболу
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